أخبار اليمن : أبو راس يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام

أبو راس يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلامالتقى نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبد الواحد أبو راس، نائب مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، محمد أبوجهجه.

جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات المتصلة بجهود إحلال السلام في البلاد.

وخلال اللقاء سلًم نائب وزير الخارجية نائب مدير مكتب المبعوث، رسالة موجهة منه إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن الخطوات الضرورية لحلحلة الملف الإنساني والدور المعول على المبعوث في هذا المضمار.

وأكد نائب وزير الخارجية، ضرورة اضطلاع المبعوث الأممي بدوره في الدفع بعملية السلام وتنفيذ خارطة الطريق دون إبطاء وفي المقدمة الاستحقاقات الإنسانية.

وأشار إلى أن الوقت قد حان لتحقيق ذلك ولم يعد هناك أي مبرر للتأخير أو المماطلة.

وجدد أبو راس، تأكيد دعم حكومة التغيير والبناء لمساعي المبعوث الرامية لإنهاء العدوان والحصار المفروض على اليمن، مؤكداً الحرص على تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني.

بدوره، أطلع نائب مدير مكتب المبعوث الأممي، نائب وزير الخارجية على نتائج الزيارات الأخيرة لغروندبرغ، إلى عدد من دول المنطقة ولقاءاته مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وجدد تأكيد التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعيها لتحقيق السلام في اليمن.