أخبار اليمن : ارتفاع الذهب وتراجع الدولار

ارتفاع الذهب وتراجع الدولارصعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بدعم من ضعف الدولار مع انتظار المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لتقييم احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4183.31 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، وارتفع سعر الذهب بنسبة 4.6% حتى الآن هذا الأسبوع.

في حين تم تداول العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأمريكية تسليم ديسمبر المقبل عند 4185.90 دولار للأونصة.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات منافسة، نحو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

