أخبار اليمن : تحذيرات للمواطنين .. طقس بارد في 10 محافظات يمنية

تحذيرات للمواطنين .. طقس بارد في 10 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديد البرودة في المرتفعات وعدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات أبين ولحج والضالع وإب وغرب الجوف.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حضرموت وشبوة، وجنوب مأرب وتعز وريمة والمحويت.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر في المحافظات والمرتفعات المذكورة والمسافرين إليها من الطقس البارد والشديد البرودة.

ونصح المزارعين في المناطق الجبلية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على محاصيلهم الزراعية.

