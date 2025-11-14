أخبار اليمن : مونديال الناشئين.. تأهل المغرب لدور الـ16

مونديال الناشئين.. تأهل المغرب لدور الـ16تأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم المقامة حالياً في قطر بعد تغلبه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بركلات الترجيح 5-4 مساء اليوم الجمعة، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وكان المنتخب الأمريكي سباقا إلى التسجيل بواسطة جود تيري بعد تمريرة ذكية من كافان سوليفان.

ومع بداية الشوط الثاني، سنحت فرصة ذهبية للمنتخب الأمريكي من أجل تعزيز النتيجة بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها ماثيس ألبيرت، غير أنه أضاعها بتسديدة جانبت المرمى.

هذا الإهدار أعاد الحياة للمنتخب المغربي، الذي واصل ضغطه إلى أن أدرك التعادل عبر هدف رائع لعبد الله وزان في الدقيقة 89.

ومع نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، لجأ المنتخبان مباشرة لركلات الترجيح، حيث قدم الحارس المغربي شعيب بلعروش عرضا مبهرا بتصديه لركلتين، مانحا "أشبال الأطلس" بطاقة العبور لدور الـ16.

وسيواجه المنتخب المغربي في دور الـ16 منتخب مالي الذي تجاوز منتخب زامبيا بنتيجة 3-1 في الدور السابق.