أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات

أجواء شديدة البرودة في 7 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته الجوية أن الأجواء قد تكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صنعاء، ذمار، عمران، البيضاء وصعدة ومرتفعات إب والضالع.
ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات لحج وأبين وهضاب شبوة وحضرموت، وجنوب مأرب وغرب الجوف.
وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة وشديدة البرودة وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ودعا المزارعين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف.
