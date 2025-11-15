أخبار اليمن : 6 أنواع من الأسماك تناولها يفيد صحة قلبك ودماغك

6 أنواع من الأسماك تناولها يفيد صحة قلبك ودماغكتعدّ الأسماك من أصحِّ الأطعمة التي يمكن تناولها، خاصةً لصحة القلب والدماغ، ويعود ذلك إلى غناها بالفيتامينات والمعادن وأحماض «أوميغا 3» الدهنية المفيدة للقلب، التي تُعزز صحة القلب والدماغ من خلال تقليل الالتهابات، وتدعم وظائف العضلات والأعصاب، وتقلل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم.

ووفق ما ذكره موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية، فبعض أنواع الأسماك تُوفر جرعات أعلى من العناصر الغذائية الداعمة للدماغ والقلب، مثل «أوميغا 3»، كما أنها تحتوي على قدر أقل من الملوثات التي قد تضر بالصحة، مثل الزئبق.

ما هي أفضل أنواع الأسماك المفيدة لصحة القلب والدماغ؟

السلمون

يُنصح بتناول سمك السلمون غالباً من قِبَل مُقدِّمي الرعاية الصحية لأنه غني بأحماض «أوميغا 3»، مثل حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض الإيكوسابنتاينويك (EPA)، اللذين يُعززان صحة القلب عن طريق خفض الدهون الثلاثية، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتقليل الالتهابات. وتُعزِّز هذه الدهون الصحية أيضاً الدورة الدموية، وتقي من الإجهاد التأكسدي، مما يُحسِّن صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

وبالإضافة إلى الأحماض الدهنية، يُعدّ السلمون مصدراً ممتازاً للبروتين والفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم، وفيتامين «ب 12»، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تُعزز صحة الدماغ، وقد تُساعد في الحماية من الأمراض المُرتبطة بالعمر، مثل التدهور المعرفي.

السردين

على الرغم من صغر حجمه، فإن السردين غنيٌّ بكمية هائلة من العناصر الغذائية المفيدة للقلب والدماغ، وبالأخص حمضَي (EPA) و(DHA)، وفيتامينَي «D» و«B12»، والكالسيوم الضروري لوظائف القلب الطبيعية وتنظيم ضغط الدم، كما أنه يُخزّن كمية ضئيلة جداً من الزئبق.

تراوت قوس قزح

سمكة مياه عذبة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل «أوميغا 3» وفيتامين «د» والبروتين. ويلعب كل من فيتامين «د» وأوميغا 3 دوراً رئيسياً في دعم وظائف خلايا الدماغ والذاكرة وتنظيم المزاج.

وتُظهر بعض الأبحاث أن تناول كميات كبيرة من فيتامين «د» يرتبط بتحسين الوظائف الإدراكية وتقليل أعراض الاكتئاب لدى كبار السن.

الرنجة

سمكة صغيرة زيتية تشبه السردين. غنية بالعناصر الغذائية التي تدعم وظائف وصحة القلب والدماغ، مثل أحماض «أوميغا 3» الدهنية، وفيتامين «د»، وفيتامين «ب 12».

وتعد الرنجة من أغنى الأطعمة من فيتامين «ب 12» الضروري لوظائف الأعصاب وإنتاج النواقل العصبية، بما في ذلك السيروتونين والدوبامين، التي تؤثر على تنظيم المزاج.

الأنشوجة

بالإضافة إلى أحماض «أوميغا 3»، تحتوي الأنشوجة على كمية كبيرة من الكالسيوم، وهو عنصر مهم لصحة القلب، كما أنها غنية بالحديد، الضروري لنقل الأكسجين، وإنتاج الطاقة، وإنتاج النواقل العصبية، مما يجعلها أساسية لصحة الدماغ.

الشار القطبي

سمك مياه عذبة يحتوي على مستويات من «أوميغا 3» تُشبه تلك الموجودة في سمك السلمون والتراوت. ويتميز سمك الشار القطبي بنكهة أخف من سمك السلمون، مما يجعله خياراً رائعاً لمن يُفضلون طعماً أقل «سمكية».*وكالات

