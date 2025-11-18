أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ محمد الأشول

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ محمد الأشولبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد علي غانم الأشول، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر الأمين العام المساهد في البرقية التي بعثها إلى غانم علي الأشول وعبدالسلام محمد علي الأشول وإخوانه وكافة آل الأشول في مديرية عمران محافظة عمران، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للجميع بهذا المصاب.

وأشاد مجيديع، بمناقب الفقيد، حيث كان أحد القيادات المؤتمرية والشخصيات الاجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية والقبلية، وجهوده الحثيثة في الإصلاح بين الناس وحل مشاكلهم.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.