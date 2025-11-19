أخبار اليمن : تحذير من الأرصاد: خذوا احتياطاتكم

تحذير من الأرصاد: خذوا احتياطاتكمتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يُتوقع أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكرعلى محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات " الضالع، لحج، أبين، إب، غرب الجوف وجنوب مأرب".

وأشار إلى أنه لا يستبعد تشكل الصقيع على أجزاء محدودة من تلك المحافظات والمرتفعات، مبينًا أن الأجواء ستكون باردة أيضًا على مرتفعات "حضرموت، شبوه، تعز، ريمة والمحويت".

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة أعلاه من أجواء باردة وشديدة البرودة خاصة، كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونبه المزارعين، بإتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، كما نبه القادمين إلى المناطق الباردة بضرورة أخذ الإحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.