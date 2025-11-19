أخبار اليمن : 393 انتهاكاً و279 شهيداً منذ وقف النار بغزة

393 انتهاكاً و279 شهيداً منذ وقف النار بغزةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 393 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 279 فلسطينياً وإصابة أكثر من 652 آخرين.

وذكر المكتب، في بيان اليوم، أن الاحتلال مستمر في ارتكاب خروقات خطيرة وممنهجة لقرار وقف إطلاق النار، منوها إلى أن عددها بلغ حتى مساء أمس الثلاثاء 393 خرقا موثقا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللبروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق.

وأوضح أن خروقات الاحتلال أسفرت عن وقوع 279 شهيدا من المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 652 مصابا بجروح متفاوتة، فضلا عن 35 مواطنا جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام، معتبرا أن الخروقات تؤكد إصرار الاحتلال على تقويض الاتفاق وخلق واقع ميداني دموي يهدد الأمن والاستقرار في القطاع.

كما بين أن اعتداءات الاحتلال تنوعت بين 113 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و17 عملية توغل نفذتها آليات الاحتلال داخل المناطق السكنية والزراعية، مؤكدا أن الاعتداءات تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، مشيرا إلى 174 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 85 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، في جريمة ممنهجة تهدف إلى توسيع الدمار ومعاقبة السكان جماعيا، بما يرقى إلى خرق جسيم لأحكام اتفاقيات جنيف.

وشدد البيان على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات، وأن استمراره في هذا النهج العدواني سيفشل أي جهود دولية للحفاظ على التهدئة، مطالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق ومجلس الأمن الدولي بالتحرك الجاد والفاعل لوقف هذه الاعتداءات، ولجم الاحتلال وإرغامه على الالتزام الصارم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين ويضع حدا للانتهاكات المتصاعدة.

كما شدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على أن استمرار الاحتلال في هذه الخروقات الجسيمة يهدد فرص الاستقرار، ويؤكد للعالم أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.