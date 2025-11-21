أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من تشكل صقيع في المرتفعات

الأرصاد يحذر من تشكل صقيع في المرتفعاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة وتشكل الصقيع على أجزاء من المرتفعات الجبلية والمحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صنعاء، ذمار، عمران، البيضاء وصعدة ومرتفعات إب والضالع وجنوب مأرب وغرب الجوف مع احتمالية تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات المحويت، ريمة، تعز، لحج وأبين وهضاب شبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة وشديدة البرودة وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، ورعاة الماشية والنحل والدواجن بإيوائها في أماكن دافئة.