أخبار اليمن : "تدني حاد".. استعدّوا للبرد القارس!

"تدني حاد".. استعدّوا للبرد القارس!توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون درجات الحرارة الصغرى أدنى من معدلاتها الطبيعية في عدد من المحافظات والمرتفعات، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات كل من الضالع، لحج، أبين، إب، غرب الجوف وجنوب مأرب، ولا يستبعد تشكل الصقيع على أجزاء منها، حيث تكون درجات الحرارة الصغرى إجمالاً أدنى من معدلاتها الطبيعية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.