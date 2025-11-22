أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69733

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 69733
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 69 ألفاً و733 شهيداً، و170 ألفاً و863 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 48 الماضية، جثامين 7 شهداء بالإضافة إلى 30 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، تعجز طواقم الدفاع المدني عن الوصول.
وأضافت أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة في 11 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الضحايا 318 شهيدا و788 مصابا، بالإضافة إلى 572 تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إضافة 180 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم، خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر الجاري، وذلك لاعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء.
