أخبار اليمن : قصف سعودي يستهدف قرى سكنية بصعدة

قصف سعودي يستهدف قرى سكنية بصعدة
استهدف العدو السعودي، اليوم الاثنين بالقصف المدفعي المكثّف عدداً من القرى السكنية في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، ما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي وأضرار في ممتلكاتهم.
ويأتي الاستهداف ضمن سلسلة من الاعتداءات السعودية المتواصلة على المناطق الحدودية خلال الأيام الماضية، في ظل صمت دولي تجاه الجرائم التي تطال المدنيين بشكل مباشر.
وتأتي الاعتداءات السعودية على مديريات رازح ومنبه وشدا الحدودية بشكل شبه يومي، في ظل صمت دولي مخزٍ، رغم توثيق العديد من الضحايا، وتدمير المنازل والممتلكات، ونزوح بعض الأسر نحو مناطق أكثر أمناً، كما أن هذه الجرائم تتم بشكل متعمد ومباشر بحق الأهالي، دون أي وجود لمواقع عسكرية أو أهداف ذات طابع قتالي في محيط المناطق التي تُستهدف.
