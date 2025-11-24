أخبار اليمن : شهداء وجرحى في غزة وخان يونس

شهداء وجرحى في غزة وخان يونساستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي غزة وخان يونس، في حين نفذت عملية نسف شمال شرقي مدينة رفح وشرقي مدينة غزة داخل الخط الأصفر.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد اثنين وجرح ثالث بنيران مسيرة إسرائيلية داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس. كما استشهد اثنان بنيران قوات الاحتلال خارج الخط الأصفر في حي التفاح شرقي مدينة غزة

وبالتزامن مع ذلك شن جيش الاحتلال 10 غارات جوية داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس إلى جانب عمليات نسف وقصف مدفعي شرقي رفح جنوبي القطاع.

كما شن الاحتلال غارات وقصف بالمدفعية داخل الخط الأصفر في منطقة التعليم ببيت لاهيا شمالي القطاع.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 497 خرقاً لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

وأوضح أن هذه الخروقات المتواصلة أسفرت عن استشهاد 342 مواطناً، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، وإصابة 875 آخرين، فضلاً عن اعتقال 35 مواطناً بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام.

جثامين وأجسام متفجرة

في سياق متصل، انتشلت طواقم الإنقاذ في قطاع غزة جثامين 12 فلسطينيا من تحت ركام منزل عائلة ابو حامدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة انتشال جثامين الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 586 جثمانا.

ووصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ما يحدث في المناطق الشرقية ومنتصف قطاع غزة بعمليات تطهير عرقي مكتملة الأركان وامتداد للإبادة.

وتأتي هذه الخروقات رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، وهو الاتفاق الذي أنهى حربًا استمرت عامين منذ 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن أكثر من 69 ألف شهيد و170 ألف جريح، إضافة إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.