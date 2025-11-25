أخبار اليمن : الأمم المتحدة تحذّر: "بقاء" غزة على المحك

الأمم المتحدة تحذّر: "بقاء" غزة على المحكحذّرت الأمم المتحدة من أن الحرب الإسرائيلية دمرت اقتصاد غزة وتهدد "بقاء" القطاع الفلسطيني، داعيةً إلى تدخل دولي "فوري وكبير".

وقالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير جديد، اليوم، إن "إعادة إعمار غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود"، مشيرةً إلى أن الحرب والقيود أدت إلى "انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني".

وأضاف التقرير أن "العمليات العسكرية قوّضت بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية"، و"دفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان"، لافتاً إلى أن "التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش".

وأشار التقرير إلى أن "غزة قد تحتاج عدة عقود لاستعادة مستويات الرفاه قبل 2023، حتى مع توقع نمو بأرقام عشرية ودعم كبير من المساعدات الخارجية".

وطالبت (أونكتاد) بوضع "خطة إنعاش شاملة" تشمل "المساعدات الدولية المنسقة، استئناف التحويلات المالية، وتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار"، موضحة أن سكان غزة يواجهون "فقراً شديداً متعدد الأبعاد".

كما دعت المنظمة إلى "إطلاق دخل أساسي طارئ شامل لكل فرد، يتمثل بتحويل مالي شهري متجدد وغير مشروط".

وأظهر التقرير انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال 2023-2024، ليصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولاراً فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالمياً.