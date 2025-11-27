أخبار اليمن : صنعاء تعلن بدء صرف نصف راتب

صنعاء تعلن بدء صرف نصف راتب
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم، صرف النصف الثاني من معاش شهر مايو 2021م، للمتقاعدين المدنيين.
وأوضح رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي أن عملية الصرف تنفذها الهيئة ضمن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة موظفي الدولة وفقا لأحكام للقانون رقم (2) لسنة 1446هـ والتي تضمن صرف المعاشات التقاعدية بانتظام بحيث يتم تنفيذ 12 عملية صرف للمعاشات سنويًا.
واعتبر هذه الخطوة ثمرة جهود مكثفة وتنسيق مستمر مع وزيري المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري لضمان استمرارية صرف المعاشات التقاعدية بانتظام في إطار برنامج حكومة التغيير والبناء التي توّلي شريحة المتقاعدين اهتمامًا خاصًا تقديرًا لعطائهم وخدمتهم الطويلة للوطن.
ودعا رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق الخاصة لتسهيل استلام المعاش، مثمنًا تعاون الجهات المعنية وفي مقدمتها قيادة البنك المركزي اليمني وكوادر وموظفي الهيئة ووزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي وهيئة التوفير البريدي الذي ساهموا في إنجاح عملية الصرف.
