أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزةارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و799 شهيداً، و170 ألفاً و972 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثامين 14 شهيدا، بينهم 5 شهداء جدد، و9 انتُشلت جثامينهم.

كما أشارت إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي إلى 352 شهيدا و896 مصابا، فيما جرى انتشال 605 جثامين من تحت ركام المباني المدمرة في الحرب.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم مضي أكثر من شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته واستهدافه لمناطق متفرقة في القطاع، متسببا بارتقاء أعداد أخرى من الشهداء وإصابة المئات من المدنيين العزل.