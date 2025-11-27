أخبار اليمن : محافظ إب يشيد بجهود مستشفى الرضمة

محافظ إب يشيد بجهود مستشفى الرضمةأطلع محافظ إب عبدالواحد صلاح اليوم، على سير العمل بمستشفى الرضمة الريفي.

وأستمع المحافظ صلاح، من مدير المستشفى الدكتور اياد الذاري، إلى شرح عن الخدمات الطبية والصحية التي يتم تقديمها للمرضى والمترددين عليه من أبناء مديرية الرضمة والمناطق المجاورة لها، بالإضافة إلى المشاريع التي تم إنجازها والمشاريع قيد التنفيذ ومنها مبنى سكن الأطباء واستكمال مشروع الطاقة الشمسية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية.

وخلال الزيارة أكد محافظ إب، أن الارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة يمثل أولوية ملحّة، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تعمل بشكل مستمر على دعم المنشآت الطبية وتذليل أي صعوبات تواجهها، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في مختلف المديريات.

وشدد على أهمية استكمال المشاريع الجارية في المستشفى، وفي مقدمتها مشروع الطاقة الشمسية ومبنى سكن الأطباء، لافتًا إلى أن هذه المشاريع ستعزز قدرة المستشفى على تقديم خدمات مثلى للمواطنين، وتوفير بيئة عمل مناسبة للكوادر الطبية بما ينعكس إيجابًا على أداء المستشفى وجودة الخدمات المقدمة.

وأشاد المحافظ صلاح بجهود إدارة المستشفى وكوادره الصحية وما يبذلونه من خدمة للمرضى والمترددين من مديرية الرضمة والمناطق المجاورة.