أخبار اليمن : لبوزة:الاحتلال الجديد يهدف لتقسيم اليمن وتمزيق النسيج الاجتماعي

لبوزة:الاحتلال الجديد يهدف لتقسيم اليمن وتمزيق النسيج الاجتماعيأكد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة أن عيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر ذكرى عظيمة بكل ماتحمله الكلمة من معنى.

ولفت إلى أن شمس الحرية أشرقت في هذا اليوم على اليمن وغربت شمس بريطانيا التي كانت لا تغيب عن إمبراطوريتها المترامية الأطراف حول العالم.

وأوضح نائب رئيس المؤتمر في لقاء خاص على قناة اليمن اليوم، أن بريطانيا هي العدو الأول لليمن ومسؤولة عما هو حاصل اليوم، لأنها من أعدت وخططت للاحتلال عبر أدوات أقليمية ومحلية، وهدفت إلى تقسيم اليمن وتمزيق النسيج الاجتماعي.

وأشار لبوزة في اللقاء إلى أن اليمن داعم دائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وظل على هذا الموقف المبدئي طوال عقود.

وأضاف أن دوره في معركة طوفان الأقصى إنما هو تأكيد على ثبات الموقف حتى تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا وسيبث اللقاء الساعة التاسعة مساء السبت عشية الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين للاستقلال.