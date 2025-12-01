أخبار اليمن : "التحرير خيارنا".. مسيرة مليونية بصنعاء

"التحرير خيارنا".. مسيرة مليونية بصنعاءشهدت العاصمة صنعاء اليوم، مسيرة مليونية بمناسبة عيد الجلاء الـ 30 من نوفمبر، تحت شعار "التحرير خيارنا.. والمحتل إلى زوال" تأكيدا على الثبات والجاهزية للتصدي للمحتلين الجدد حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن.

وجددت الحشود المهيبة التأكيد على ثبات الموقف الإيماني والمبدئي المساند لأبناء الأمة، والاستعداد والجهوزية لخوض جولة الصراع القادمة مع العدو الصهيوني وأذنابه.

وأكدت أن ذكرى عيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر ستبقى شاهدا حيا على صمود واستبسال اليمنيين في مواجهة أعتى امبراطورية العالم، وأن اليمن مقبرة للغزة والمحتلين على مر التاريخ، وبأن الزوال هو النهاية الحتمية لكل محتل مهما طال أمده وزاد طغيانه.

وجسد الخروج المليوني المهيب بذكرى عيد جلاء آخر جندي بريطاني من أرض اليمن، رسالة للعالم أجمع تؤكد ثبات وصمود الشعب اليمني في مواجهة قوى الاستكبار والهيمنة ومناصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وفي المسيرة المليونية ألقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور كلمة عبر فيها عن التحية والتقدير لهذه الجماهير المليونية العظيمة التي استمرت في الخروج تضامنا مع الأشقاء في غزة وفلسطين طيلة عامين متتالين.. وقال" أننا كشعب يمني نقاتل اليوم من أجل تحرير الأرض من المستعمر السعودي الجديد الذي يحتل جزءاً من أرضنا ومن مشيخة الإمارات التي تحتل جزرنا وتحتل جزءاً من محافظاتنا العزيزة".

كما وجه التحية إلى أبطال القوات المسلحة والأمن الذين دافعوا عن حياض الوطن وعن حدوده واستطاعوا أن يصلوا بالمسيرات والصواريخ إلى قلب الكيان الصهيوني.

وأضاف "إنها لحظات تاريخية مهيبة أن يحتفل اليمن من ميدان السبعين بذكرى طرد آخر جندي بريطاني من أرض اليمن قبل 58 عاما، ولكنه في ذات الوقت يحتفل بالانتصار الكبير الذي حققه أهلنا في قطاع غزة بصمودهم وثباتهم برغم كل الجراحات والخسائر".

ولفت إلى أنه "وفي هذه المناسبة نتذكر أن هناك عناصر خائنة تتعاون مع المحتل السعودي والإماراتي، ونذكرها بأنه في مثل هذا اليوم قبل 58 عاما رحل آخر جندي بريطاني ورحلت معه كل العناصر الخائنة من عدن ومن كل محافظات الجمهورية".

وأكد الدكتور بن حبتور أن على الخونة والعملاء أن يعرفوا أنه بخروج آخر جندي سعودي وإماراتي وأمريكي وبريطاني سيخرجون معهم أذلاء صاغرين مهانين.

وأضاف" من هذه الساحة يتواجد فيها الأحرار يتضامنون مع كل الأحرار في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال، ويتضامنون مع كل المجاهدين في محور المقاومة الذي يجعل فلسطين المحور الأساس من أجل طرد آخر جندي صهيوني يهودي من أرض فلسطين".

ووجه عضو السياسي الأعلى التحية لأسر الشهداء الذين دفع أبنائهم الأرواح والدماء من أجل نصرة اليمن العظيم، الذي وجد ليبقى، فتحية ألف مرة لكل هؤلاء الذين جاهدوا من أجل حرية اليمن.

وأوضح بيان صادر عن المسيرة المليونية، أن الخروج اليوم في مسيرات مليونية احتفالاً بمناسبة عيد الجلاء "ذكرى جلاء آخر جندي بريطاني من عدن"، وتأكيداً على الموقف الإيماني الثابت والمبدئي المساند لأبناء أمتنا المظلومة وللشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأعلن الجهوزية العالية والاستعداد الكبير للجولة القادمة من الصراع مع الأعداء وأدواتهم.. مؤكداً " استمرارنا في حمل راية الإسلام والجهاد كما حملها أسلافنا وآباءنا الكرام الأنصار والفاتحون بوعي قرآني وقيم عظيمة تُجسّد الانتماء الإيماني الأصيل الذي عبّر عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بقوله (الإيمان يمان والحكمة يمانية)".

وأضاف البيان" نؤكد ثباتنا ويقظتنا واستعدادنا وجهوزيتنا العالية للجولة القادمة من الصراع مع الأعداء وأدواتهم، عسكرياً وأمنياً وبكل الأنشطة الرسمية والشعبية وبالتعبئة العامة، كما نؤكد بأننا لن نتخلى عن الجهاد ولن نتراجع عن مواقفنا المحقة والعادلة، وأننا لن نترك الشعب الفلسطيني، ولا اللبناني ولا أبناء أمتنا المظلومة فريسة للعدو الصهيوني، معتمدين على الله وواثقين به وبوعده الحق في زوال الكيان الصهيوني المؤقت".

وأوضح أنه وفي هذه المناسبة" نتذكر شهداء وأبطال ورموز هذه الثورة المجيدة الذين خلدوا أسماءهم بحروف من نور، وطردوا الإمبراطورية التي كانت توصف بأنها لا تغيب عنها الشمس، فغيبت عنها الشمس ورحلت تجرُ أذيال الهزيمة بفضل الله".

وأكد البيان أن الشعب اليمني وهو يُحيي هذه المناسبة العظيمة يذكّر كل طغاة الأرض وفي مقدمتهم ثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وأذيالهم من منافقي المنطقة بأن الزوال هو النهاية الحتمية لكل محتل مهما طال أمده وتعاظمت قوته وسطوته وزاد طغيانه وتجبره.

وخاطب الشعوب المظلومة في المنطقة والعالم" إن الشعوب قادرة على أن تصنع الانتصارات العظيمة مهما كان ليل الاحتلال حالك وفارق القوة كبير وشاسع، إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة بالتوكل على الله والثقة به، وتشابكت الأيدي وتوحدت الصفوف وتآلفت القلوب".

وأشار إلى أن "هذه المناسبة العظيمة وهي تذكرنا بعظمة البطولة والفداء التي جسدها الأبطال الأحرار الثوار الذين هزموا المحتل، فإنها أيضاً تذكرنا ببشاعة وقبح وخسة وخسران من خانوا الله ورسوله وأبناء شعبهم وأمتهم لصالح المحتل الكافر، وكانوا من أكبر العوامل التي ساعدته على الاحتلال والسيطرة وسهلت له مهمته، ولكن في نهاية المطاف هزم المحتل وزال ورحل وتحرر الشعب واستعاد كرامته وشرفه وأرضه وخُلد الأحرار بأوسمة الشرف والثبات والوفاء وبقي الخونة يلاحقهم عار الخيانة والخسة والسقوط ولعنات الأجيال وينتظرهم عذاب النار، وهو المصير الحتمي ذاته الذي ينتظر الغزاة والمحتلين الجدد فهل من معتبر؟".