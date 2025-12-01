أخبار اليمن : تحذير لسكان هذه المحافظات: خذوا حذركم

تحذير لسكان هذه المحافظات: خذوا حذركم
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في الليل والصباح الباكر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يتوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع، لحج، أبين، إب، غرب الجوف وجنوب مأرب.
وتتراوح درجات الحرارة بين 0 - 4 درجات مئوية ومن المتوقع تشكل الصقيع (الضريب)على أجزاء منها.
وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة.
وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.
