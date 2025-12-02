أخبار اليمن : المغرب يهزم جزر القمر في كأس العرب

المغرب يهزم جزر القمر في كأس العرب
استهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر، بالفوز على نظيره جزر القمر 3-1، في المباراة التي جرت بينهما اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
سجل للمغرب كل من سفيان بوفتيني في الدقيقة 5، وطارق تيسودالي في الدقيقة 11، وكريم البركاوي في الدقيقة 45+4، في حين سجل لجزر القمر لاعب المنتخب المغربي محمد بولاكوست بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.
وحصد "أسود الأطلس" بذلك نقاط المباراة الثلاث ليتصدر قائمة المجموعة الثانية، بانتظار المواجهة الثانية التي ستجمع منتخبي عُمان والسعودية في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.
