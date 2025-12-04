أخبار اليمن : 12 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

12 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعةأفاد مركز معلومات فلسطين (معطى)، اليوم الخميس، بأن الضفة الغربية المحتلة، شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً.

وذكر المركز، في تقرير احصائي أن عمليات المقاومة النوعية والشعبية تنوعت بين عمليتي تصدٍ لاعتداءات المستوطنين الصهاينة، و10 مواجهات مع العدو الإسرائيلي بأشكال متعددة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

