أخبار اليمن : منتخب اليمن يفتتح كأس الخليج بالفوز على العراق

منتخب اليمن يفتتح كأس الخليج بالفوز على العراق
افتتح المنتخب اليمني الأولمبي مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره العراقي 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.
سجل للأحمر اليمني هدفيه عبدالرحمن الخضر في الدقيقتين 28 و36، فيما أحرز للعراق هدفه الوحيد اللاعب مسلم موسى في الدقيقة 45+3.
وحصد منتخب اليمن النقاط الثلاث ليتشارك الصدارة مع نظيره الإماراتي الفائز على عُمان اليوم بهدفين نظيفين أيضا، فيما احتل المنتخبان العراقي والعماني المركزين الثالث والربع بدون نقاط
ويخوض الأحمر الأولمبي لقاءه الثاني يوم الأحد المقبل أمام نظيره الإماراتي.
