أخبار اليمن : الأرصاد: أجواء باردة وصقيع خفيف

الأرصاد: أجواء باردة وصقيع خفيفتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة، ولم يستبعد تشكل الصقيع الخفيف على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع ولحج وأبين وإب وغرب الجوف وجنوب مأرب.

حيث تتراوح درجات الحرارة بين 0 - 4 درجات مئوية ولا يستبعد حدوث الصقيع الخفيف (الضريب) على أجزاء من هذه المحافظات.

في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي وباب المندب.