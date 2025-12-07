أخبار اليمن : صحة غزة: 52% من الأدوية رصيدها صفر

صحة غزة: 52% من الأدوية رصيدها صفرحذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، من أنّ 52% من الأدوية الأساسية "رصيدها صفر".

وأفادت الوزارة في بيان، بأنّ "الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية لا تزال تتخطى مستويات كارثية".

وأوضحت أنّ "52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية و70% من المستهلكات المخبرية رصيدها صفر".

وشدّدت على أنّ "الأزمة تتّخذ منحنياتٍ تصاعدية مع زيادة الاحتياج للتدخلات العلاجية للجرحى والمرضى".

وذكرت الوزارة أنّ "الرعاية الأولية والجراحة والعمليات والعناية المركزة والسرطان وأمراض الدم من الخدمات التي تعاني نقصاً شديداً في قوائم الأدوية".

وتواجه "أقسام جراحة العظام والكلى والغسيل الكلوي والعيون والجراحة العامة والعمليات والعناية الفائقة تحديات كارثية مع نقص المستهلكات الطبية"، بحسب البيان.

وطالبت وزارة الصحة في قطاع غزة بـ"بتعزيز الإمدادات الطبية العاجلة لتمكين عمل الطواقم الطبية في الأقسام التخصصية".

وتمنع "إسرائيل" إدخال قدر كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية إلى غزة، في خرقٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعاني نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعاً مأساوية. كما تخرق قوات الاحتلال الاتفاق يوميّاً من خلال قصفٍ أدّى إلى قتل 373 فلسطينياً وإصابة 970، بحسب بيان ثانٍ لوزارة الصحة في القطاع المحاصر.

ويعاني القطاع الصحي في غزة منذ أكثر من عامين أوضاعاً متدهورة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي وتقييد دخول الإمدادات الطبية والوقود، ما أدى إلى توقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل أو تقليص خدماتها.

وتحذر منظمات دولية من أن البنية الصحية في القطاع باتت على وشك الانهيار، في ظل ارتفاع أعداد الجرحى والمرضى وعدم توفر الأدوية والعلاجات الأساسية.