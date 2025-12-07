أخبار اليمن : فلسطين وسوريا إلى ربع نهائي كأس العرب

فلسطين وسوريا إلى ربع نهائي كأس العربتأهل منتخبا سوريا وفلسطين إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم بتعادلهما سلبيا في الجولة الختامية للمجموعة الأولى مساء الأحد.

وبهذه النتيجة يتساوى المنتخبان برصيد خمس نقاط لكل منهما، وإن كانت الصدارة من نصيب منتخب فلسطين بفارق الأهداف المسجلة خلال مشواره في دور المجموعات نظرا لانتهاء المباراة بالتعادل السلبي وتساويهما في فارق الأهداف في المجمل.

وفي المباراة الافتتاحية، فازت فلسطين 1-صفر على قطر قبل أن تتعادل 2-2 مع تونس في الجولة الماضية، أما سوريا ففازت 1-صفر على تونس قبل أن تتعادل 1-1 مع قطر.

واحتلت تونس المركز الثالث بأربع نقاط بعد فوزها 3-صفر على قطر البلد المنظم الذي يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.