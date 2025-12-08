أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70365

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70365
ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70 ألفاً و365، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171 ألفاً و58، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وأفاد الوزارة بوصول 5 شهداء، و11 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.
واشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، 376 شهيدا، و981 مصابا، وجرى انتشال 626 جثمانا.
