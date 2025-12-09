أخبار اليمن : سرايا القدس: أغلقنا ملف أسرى العدو

سرايا القدس: أغلقنا ملف أسرى العدو
أعلنت سرايا القدس، اليوم، إغلاق ملف الأسرى الإسرائيليين، داعيةً الوسطاء للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال الناطق باسم السرايا أبو حمزة: "أغلقنا في سرايا القدس ملف أسرى العدو لدينا بعد أن قمنا بتسليم آخر جثة يوم الأربعاء الماضي شمال القطاع ضمن صفقة مشرّفة»، مشيراً إلى "معركة بطولية خضنا غمارها بكل عزة وشرف ووفاء أكدنا فيها أن أسرى العدو لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة أو في توابيت وقد لا يعودوا أبداً".
وأكد أبو حمزة التزام سرايا القدس وفصائل المقاومة بـ"كافة بنود الاتفاق المنصوص عليه للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الهمجية الصهيونية على أبناء شعبنا"، داعياً "الوسطاء والضامنين للضغط على العدو لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالاتفاق ووقف خروقاته الإجرامية المتكررة".
وكان رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة "شارفت على نهايتها"، وأن جثة الأسير ران غويلي "ستُعاد قريباً"، قبل الانتقال إلى "المرحلة التالية التي ليست أقلّ صعوبة".
والأربعاء الماضي، كانت "كتائب القسام" قد سلّمت مع "سرايا القدس" جثة أحد أسرى الاحتلال.
