أخبار اليمن : الراعي يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب مظفر

الراعي يعزي بوفاة الشيخ عبدالوهاب مظفر
بعث النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام الشيخ يحيى علي الراعي، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالوهاب عبدالله على مظفر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وأشاد الراعي، في برقية العزاء التي بعث بها إلى أشقاء الفقيد العميد علي عبدالله مظفر والعميد عبدالكريم عبدالله مظفر، وإلى نجله الشيخ خالد عبدالوهاب عبدالله مظفر وإخوانه، بمناقب الراحل وأدواره الوطنية والقبلية والاجتماعية المشرفة، وجهوده الحثيثة في حل مشاكل المواطنين وإصلاح ذات البين.
وعبّر النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وكافة آل المظفر في منطقة المعمر بمديرية همدان محافظة صنعاء بهذا المصاب.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
