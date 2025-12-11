أخبار اليمن : غزة.. الأمطار تفاقم المعاناة الإنسانية

غزة.. الأمطار تفاقم المعاناة الإنسانيةأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنّ هطول الأمطار يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها مئات آلاف النازحين في القطاع.

وأوضحت الوكالة الأممية في منشور عبر منصتها الرسمية على موقع "إكس"، أنّ الشوارع المغمورة بالمياه وتسرّبها إلى خيام النازحين يزيدان من سوء الأوضاع المعيشية المتدهورة أصلاً، مشيرة إلى أنّ البرد القارس والاكتظاظ وانعدام النظافة، جميعها عوامل ترفع من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى، خصوصاً بين الأطفال.

وذكرت الأونروا أنّه يمكن تفادي ما وصفته بـ"المعاناة المتفاقمة" عبر السماح لتدفّق المساعدات الإنسانية من دون عوائق، كالإمدادات الطبية ومستلزمات المأوى المناسبة التي تمكّن العائلات من مواجهة ظروف الشتاء القاسية.

من جانبه، قال جهاز الدفاع المدني في غزة، إنّ مياه الأمطار غمرت مخيمات بأكملها في مخيم المواصي وكذلك في مناطق أخرى مثل دير البلح والنصيرات ومدينة غزة.

وأشار مدني غزة في بيان اليوم، إلى أنه تلقّى أكثر من 2500 نداء استغاثة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب العاصفة، موضحاً أنّ خيام النازحين لا تستطيع مواجهة المنخفضات الجوية، وأكد أنه تمكّن من نقل عشرات الأسر إلى مناطق أخرى.

وحذّر من أنّ الساعات المقبلة ستكون كارثية بحسب وصفه، مع تعمق المنخفض، داعياً السكان إلى أخذ الحيطة والحذر من حدوث حالات غرق.

وكانت الأمطار الغزيرة أغرقت خيام النازحين الهشّة وجعلت ظروفهم الحياتية شبه مستحيلة منذ بداية المنخفض الجوي. فلا مأوى يحميهم من البرد، ولا مقومات أساسية تساعدهم على العيش داخل تلك الخيام التي لم تعد صالحة للسكن.