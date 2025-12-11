أخبار اليمن : "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العرب

"أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العرببلغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعد فوزه 1-صفر على نظيره السوري في مباراة ربع النهائي اليوم الخميس.

سجل البديل وليد أزارو، هدف الفوز في الدقيقة 79 بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس ليحسم للمغرب أولى بطاقات التأهل عن دور الثمانية.

وينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة دور الثمانية الأخرى التي تجمع منتخبي الجزائر والإمارات.

ويتطلع "أسود الأطلس" للفوز بلقب كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه في 2012.