أخبار اليمن : 70665 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

70665 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد ضحايا عدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و665 شهيداً، و171 ألفاً و145 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدين، و6 مصابين، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي وصلت حتى الآن إلى 393 شهيدا، و1068 مصابا.

كما ذكرت أن طواقم الدفاع المدني والأهالي تمكنوا منذ وقف الحرب قبل شهرين من انتشال 632 جثمانا لشهداء ارتقوا في غارات إسرائيلية على المباني السكنية، منوهة إلى أنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الركام.