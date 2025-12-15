أخبار اليمن : تحذير فلسطيني من مخطط إسرائيلي خطير

تحذير فلسطيني من مخطط إسرائيلي خطيرحذّرت محافظة القدس من مخطط استعماري خطير تدفع به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يتمثل في إقامة مستعمرة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمالي القدس المحتلة، تضم نحو 9000 وحدة استعمارية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف.

واعتبرت المحافظة في بيان اليوم، أن المخطط يشكّل تصعيدا خطيرا لسياسة الاستعمار، ويستهدف بشكل مباشر فصل شمالي القدس عن امتدادها الفلسطيني، ويضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، في محاولة لفرض وقائع جديدة تقوض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية.

وأوضحت أن المخطط يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

وأشارت إلى أن أغلبية أراضي المخطط مصنفة كـ"أراضي دولة" منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود مساحات واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة.

وحذّرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى إنشاء جيب استعماري يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة، مؤكدة أنها ستواصل فضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.