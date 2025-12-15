أخبار اليمن : "أسود الأطلس" في نهائي كأس العرب

"أسود الأطلس" في نهائي كأس العرب
حجز منتخب المغرب مقعده في نهائي كأس العرب لكرة القدم، بعد فوزه 3-صفر على نظيره الإماراتي في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في الدور قبل النهائي على استاد خليفة الدولي بالدوحة.
ومنح كريم البركاوي المغرب التقدم في الدقيقة 28 بضربة رأس رائعة، قبل أن يضاعف البديل أشرف المهديوي النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83.
واختتم عبد الرزاق حمد الله ثلاثية الفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وسيواجه "أسود الأطلس" الفائز من مواجهة الأردن والسعودية التي تنطلق في وقت لاحق اليوم، وذلك في النهائي المقرر يوم الخميس.
