أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70668

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 70668
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70 ألفاً و668 شهيداً، و171 ألفاً و152 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، شهيدا جديدا، وإصابة واحدة، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وصلت حتى الآن إلى 394 شهيدا، و1075 مصابا.
كما ذكرت أن طواقم الدفاع المدني والأهالي تمكنوا منذ اتفاق وقف إطلاق النار من انتشال 634 جثمانا لشهداء ارتقوا في غارات إسرائيلية على المباني السكنية، منوهة إلى أنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الركام.
وأشارت إلى وفاة مواطن نتيجة انهيار منزل عليه جراء المنخفض الأخير وبذلك تكون الحصيلة النهائية للمنخفضات 12 حالة وفاة، منها 11 بسبب انهيار المباني الآيلة للسقوط وحالة واحدة بسبب البرد الشديد.
