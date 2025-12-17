أخبار اليمن : الشوافي يزفّ خبراً ساراً لليمنيين

دوت الخليج -

الشوافي يزفّ خبراً ساراً لليمنيين

زفّ الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي خبراً ساراً للمواطنين بهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة. الشوافي يزفّ خبراً ساراً لليمنيينزفّ الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي خبراً ساراً للمواطنين بهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة. وتوقعّ الفلكي الشوافي تحسن فرص هطول الأمطار الشتوية المتفرقة متفاوتة الشدة على بعض المناطق من المرتفعات الجبلية والسهول الساحلية خلال هذه الثلاث الأيام خصوصاً الخميس والجمعة، مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية. وأشار الشوافي إلى أن الأمطار ستشمل أجزاء متفرقة من الهضاب الداخلية المحاذية، داعياً إلى توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

