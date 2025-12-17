أخبار اليمن : 17 وفاة بينهم 4 أطفال.. حصيلة المنخفض الجوي في غزة

17 وفاة بينهم 4 أطفال.. حصيلة المنخفض الجوي في غزةأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن تداعيات المنخفضات الجوية أسفرت عن وفاة 17 فلسطينياً، من بينهم 4 أطفال نتيجة البرد القارس، فيما توفّي الآخرون جراء انهيارات المباني.

وقال المتحدث بسام الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة "صفا" إن أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية، مضيفاً أن أكثر من 90 بناية سكنية تعرّضت لانهيارات جزئية خطيرة، ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المواطنين.

وأشار بصل إلى أن نحو 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بشكل كامل نتيجة السيول ومياه الأمطار، موضحاً أن كافة خيام المواطنين في مختلف مناطق القطاع تضرّرت وغرقت، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر لمأواها المؤقت، وتسبّب في تلف ملابس المواطنين وأفرشتهم وأغطيتهم، وفاقم من معاناتهم الإنسانية.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقّت أكثر من 5000 مناشدة واستغاثة من المواطنين، منذ بدء المنخفضات الجوية على القطاع، داعياً العالم والمجتمع الدولي للتحرّك الفوري لإغاثة المواطنين وتوفير الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

وإذ أكد أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في قطاع غزة، طالب بصل الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بعدم إدخال الخيام بشكل قطعي، وببضرورة البدء الفوري والعاجل بعملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن آمنة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.

وقالت الأمم المتحدة الاثنين إن نحو 1.3 مليون شخص يحتاجون حالياً إلى مساعدات متعلقة بالمأوى في غزة، محذّرة من تزايد مخاطر الإصابة بانخفاض حرارة الجسم.

وأضافت الأمم المتحدة أن الأطفال الرضّع يواجهون «خطراً مرتفعاً» بشكل خاص جرّاء الظروف الشتوية جراء تعرضهم لظروف إنسانية مأساوية.

وخلال الأسبوع الماضي، ضربت القطاع أمطار غزيرة صاحبت العاصفة "بايرون"، ما فاقم معاناة السكان، الذين نزح معظمهم خلال الحرب.