أخبار اليمن : 15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

15 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة
رصد مركز معلومات فلسطين (معطى)، 15 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً، في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر المركز، في تقرير احصائي أصدره اليوم الخميس، أن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين محاولة دهس واحدة، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وتصدٍ لاعتداءات مستوطنين، ومظاهرة واحدة، بالإضافة إلى 11 مواجهة بأشكال متعددة.
يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
