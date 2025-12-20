دوت الخليج -

طقس عاصف وبارد.. إليكم ما كشفه الشوافي

كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الـ48 ساعة المقبلة. طقس عاصف وبارد.. إليكم ما كشفه الشوافيكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الـ48 ساعة المقبلة. وتوقعّ الفلكي الشوافي استمرار بعض زخات الأمطار الشتوية متفاوتة الشدة على أجزاء بسيطة من السهول الساحلية والمرتفعات الجبلية خلال يومي السبت والأحد. وأشار الشوافي إلى تراجع تدريجي لكمية الأمطار المتوقعة مع تركز الهطول خلال هذة الفترة على جنوب غرب اليمن. وأفاد الفلكي اليمني بأنه من المتوقع أجواء باردة وإنخفاض تدريجي ملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى في معظم المناطق من صحاري وهضاب داخلية ومرتفعات وأحواض جبلية، خصوصاً شرق اليمن وشمال غرب اليمن. وجدّد الشوافي دعوته للمواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات المقبلة، وكذا متابعة نشرات الطقس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : طقس عاصف وبارد.. إليكم ما كشفه الشوافي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.