أخبار اليمن : الراعي يبعث برقية إلى ممثل حماس في اليمن

الراعي يبعث برقية إلى ممثل حماس في اليمن
بعث النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام الشيخ يحيى علي الراعي، ببرقية جوابية إلى ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اليمن، معاذ أبو شمالة، رداً على تهنئته له بتعيينه أميناً عاماً للمؤتمر.
وعبّر الراعي في البرقية عن الشكر والامتنان للأستاذ أبو شمالة على تهنئته الفياضة بمشاعر الأخوة الصادقة، سائلاً المولى العلي القدير أن يمن على اليمن وفلسطين بالأمن والأمان والاستقرار وتحقيق النصر والسلام.
ينشر "دوت الخليج" فيما يلي نص البرقية:
الأخ الأستاذ/ معاذ أبو شمالة
ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الجمهورية اليمنية - المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا بتقدير بالغ تهنئتكم بمناسبة تعييني أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام.. ونشكر لكم كريم مشاعركم.
سائلين المولى القدير أن يمن على بلدينا بالأمن والأمان والاستقرار وتحقيق النصر والسلام وتطهير المسجد الأقصى من دنس اليهود والمعتدين على مقدسات الأمة العربية والإسلامية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتقبلوا خالص التحية؛؛؛
أخوكم/
الشيخ/ يحيى علي الراعي
النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام
الأمين العام
