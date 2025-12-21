أخبار اليمن : بن حبتور يتلقى برقية شكر من ممثل حماس

بن حبتور يتلقى برقية شكر من ممثل حماس
تلقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية شكر من ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اليمن معاذ أبو شماله، تقديراً لمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.
وثمن أبو شماله بجهود الدكتور بن حبتور، في خدمة القضية ومناصرة معركة طوفان الأقصى المباركة المنسجمة مع موقف اليمن الثابت تجاه قضية فلسطين العادلة.
وهنأ الدكتور بن حبتور، باختياره نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام، آملاً له دوام التوفيق والنجاح في أعماله وخدمة العلاقات الأخوية اليمنية الفلسطينية.
هذا وأكد عضو المجلس السياسي أن القضية الفلسطينية بشرعيتها وعدالتها كانت وستظل في صلب اهتمام كافة أحرار اليمن والأمة والعالم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يمن بالنصر العاجل والحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني وتحرير كافة الأراضي العربية المحتلة.
