أخبار اليمن : الأجواء الباردة مُستمرة وتحذير للمزارعين

الأجواء الباردة مُستمرة وتحذير للمزارعين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة وباردة نسبياً في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تُتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع والجوف ومأرب.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبيا في مرتفعات حجة والمحويت وريمة وتعز ولحج وأبين وشبوة وصحارى وهضاب المهرة وحضرموت.
وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم، داعياً القادمين إلى المناطق الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.
