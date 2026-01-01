أخبار اليمن : تدشين حملة نظافة شاملة في صنعاء

تدشين حملة نظافة شاملة في صنعاءدُشنت بمحافظة صنعاء اليوم، حملة النظافة الشاملة 1/1 على مستوى شوارع وأحياء وحارات مركز المحافظة ومديريات الطوق.

تهدف الحملة، التي يُنفذها صندوق النظافة والتحسين في المحافظة، إلى رفع المخلفات من أحياء وشوارع المحافظة ومراكز المديريات والمدن الثانوية بمشاركة مكاتب النظافة في المديريات والفرق الميدانية والتوعية.

وفي التدشين، بمديرية صنعاء الجديدة، أكد وكيلا المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي والشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر، أهمية الحملة التي تتزامن مع إحياء ذكرى عيد جمعة رجب - ذكرى دخول اليمنيين الإسلام، لافتين أهمية تعزيز الوعي لدى أبناء المجتمع بأهمية الحفاظ على النظافة باعتبارها سلوك إيماني حث الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم عليها.

وأشادا بجهود قيادة صندوق النظافة والعاملين في الصندوق، وتفاعلهم في إنجاح الحملة ، داعيان أبناء المجتمع إلى التعاون والمشاركة في هذه الحملة لإيجاد بيئة نظيفة خالية من الأمراض.

فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالمحافظة، المهندس سامي الترابي، أنه تم تسخير معدات الصندوق وعمال النظافة والطواقم الفنية والإدارية لتنفيذ الحملة التي ستستمر حتى تحقيق أهدافها، منوهًا بدعم قيادة المحافظة لأنشطة الصندوق بما يخدم المجتمع، وجهود المشاركين في الحملة.

ودعا إلى توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية لإنجاح الحملة، ونشر الوعي بأهمية النظافة كسلوك ديني ومجتمعي وحضاري، من خلال استمرار المشاركة المجتمعية في حملات النظافة ورفع مستوى الوعي البيئي في أوساط المجتمع تجسيدًا للهوية الإيمانية.

كما دشن وكيل المحافظة فارس الكهالي والمدير التنفيذي للصندوق المهندس سامي الترابي ومدير مديرية همدان فهد عطية، حملة النظافة اليوم في مديريات همدان وسنحان وبني بهلول وبني حشيش.

وخلال التدشين ثمن عطية ومديرو فروع الصندوق في المديريات، إهتمام قيادة السلطة المحلية بالنظافة وحرص صندوق النظافة على إستمرار المظهر الجمالي للمحافظة، مؤكدين المضي في عملية النظافة والتحسين حتى تصبح سلوكًا واقعًا وعمليًا لدى كل أفراد المجتمع.

وفي مديرية بني مطر دشن وكيل المحافظة عبد المغني داوود ومدير المديرية يحيى القنوص حملة النظافة والتوعية، مؤكدين على أهمية الحملة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة، داعيان إلى الاهتمام بنظافة المنزل والحي وعدم رمي المخلفات في الشوارع والأماكن العامة.

من جانبه أوضح مدير الإعلام والتوعية في الصندوق صادق الجاملي أن حملة التوعية التي ترافق حملة النظافة الشاملة تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية النظافة في المنزل وخارجه، من خلال توزيع البرشورات والملصقات التوعوية و الإذاعات المتنقلة.