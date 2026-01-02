أخبار اليمن : استعدّوا جيداً.. برد قارس وثلوج

استعدّوا جيداً.. برد قارس وثلوج
حذّر فلكيان يمنيان من طقس غير مستقر بارد وعاصف مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.
وتَوقَّع الفلكي عدنان الشوافي وصول حالة الطقس الليلة حد الصقيع على بعض المناطق على أن يشتد تدريجياً ابتداءً من غداً.
وأفاد الشوافي بأنه من المتوقع أن تبلغ موجتي الصقيع ذروتها المستوى الثالث "شديدة" خلال الثلث الأول من يناير، وأشد من الموجات السابقة.
كما تَوقَّع الفلكي محمد عياش تراجُع درجات الحرارة الصُغرى تدريجياً خلال الأيام القادمة، محذراً من أن تصِل إلى مُستويات مُتدنية على المُرتفعات.
ونبه عياش من وصول كتلة هوائِية بارِدة من الشمال مع مُنتصف الأسبوع القادم.
