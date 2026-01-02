أخبار اليمن : حكومة غزة: هذه أولويات المرحلة القادمة

حكومة غزة: هذه أولويات المرحلة القادمةقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن أكثر من 2.4 مليون فلسطيني تعرضوا عام 2025 لسياسات ممنهجة من القتل الجماعي والتطهير العرقي والتجميع القسري، واصفاً هذه السياسات بأنها "من أبشع الجرائم التي يشهدها العصر الحديث".

وأضاف الثوابتة خلال مؤتمر صحافي عقده، مساء الخميس، في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، أن أولويات المرحلة القادمة باتت واضحة وملحّة، وتتمثل بالوقف الفوري والدائم للعدوان وحرب الإبادة الجماعية، وإنهاء جميع أشكال الاعتداء والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأوضح أن الأولوية الثانية تتمثل بفتح جميع المعابر بشكل كامل ودائم، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود والمواد الطبية دون قيود أو شروط، إلى جانب ضمان حرية عودة المواطنين وسفرهم من القطاع وإليه.

وشدد الثوابتة على ضرورة إطلاق مسار حقيقي وجاد لإعادة الإعمار، يشمل إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي من منازل وبنية تحتية ومرافق صحية وتعليمية وخدمية، بعيدًا عن الوعود الشكلية أو الحلول المؤقتة.

وأشار إلى أن دعم القطاع الصحي المنهك يشكل أولوية قصوى، من خلال إنقاذ المنظومة الطبية من الانهيار الشامل، وترميم المرافق الصحية والقطاعات الإنسانية المتضررة بشكل فوري وسريع وكامل، مبيناً أن من بين الأولويات كذلك تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين، وضمان عودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم التي أُجبروا على مغادرتها قسرًا بفعل حرب الاحتلال وجرائم التهجير القسري التي ارتكبها بحق المدنيين.

وأكد الثوابتة أهمية تمكين مؤسسات الإغاثة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تعطيل أو استهداف، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في جميع مناطق القطاع، داعياً إلى ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وفق قواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن حصيلة العدوان، وفق ما وصل إلى المستشفيات، بلغت أكثر من 71 ألف شهيد، إضافة إلى أكثر من 171 ألف جريح ومصاب، إلى جانب نحو 9,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض والبنايات المدمرة.

وأكد الثوابتة أن "العالم شهد خلال العام المنصرم انهيارًا شبه كامل للمنظومة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استهداف مباشر ومتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية، والمدارس والجامعات والهيئات التدريسية، والمساجد ودور العبادة، والعلماء والخطباء، ومراكز الإيواء والنازحين، إلى جانب استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدني، والعاملين في الحقل الإنساني، وكذلك الصحافة والصحافيين".

وأضاف أن الاحتلال "انتهج سياسات تجويع ممنهجة، ومنع إدخال الغذاء والمياه ومستلزمات الإيواء والوقود، ما أدى إلى استشهاد آلاف الأطفال والنساء وكبار السن، وعمّق الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق".

وشدّد على ضرورة أن يكون عام 2026 مرحلة إنقاذ حقيقي لما تبقى من الحياة في قطاع غزة، ووضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة، وتحميله المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة الإنسانية التي لا تزال فصولها تتواصل حتى اليوم.