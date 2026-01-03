أخبار اليمن : سلسلة غارات على حضرموت

سلسلة غارات على حضرموت
شن طيران العدوان السعودي اليوم، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في محافظة حضرموت المحتلة.
وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدوان السعودي شن سبع غارات على ما يسمى بـ"معسكر اللواء 37"، الخاضع للاحتلال الإماراتي وأدواته في منطقة الخَشْعَة بوادي حضرموت.. مبينة أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات داخل المعسكر، في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المنطقة.
وأشارت إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف بعدة غارات مطار سيئون، والمنطقة العسكرية الأولى التي سيطر عليها مرتزقة الاحتلال الإماراتي مؤخراً، كما عاود استهداف مديرية القطن بغارة.
وأكدت المصادر إلى أن هذه الغارات تأتي في ظل مخاوف من توسع دائرة المواجهات وتحول وادي حضرموت إلى ساحة صراع مفتوحة بين قوى العدوان وأدواتهما.
