أخبار اليمن : فنزويلا.. وزير الدفاع يطالب الفنزويليين بالمقاومة وإدانة الهجوم الأمريكي

فنزويلا.. وزير الدفاع يطالب الفنزويليين بالمقاومة وإدانة الهجوم الأمريكيدعا وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، السبت، المجتمع الدولي إلى إدانة الهجوم الأمريكي على بلاده.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن الهجمات الأمريكية التي استهدفت بلاده.

وقال لوبيز: “الشعب الفنزويلي كان هدفا لأبشع الهجمات العسكرية التي شنتها الحكومة الأمريكية”.

وأوضح أن الهجمات استهدفت قاعدة فورتي تيونا العسكرية في العاصمة كاراكاس، إضافة إلى ولايات ميراندا وأراغوا ولا غوايرا.

وأكد أن مناطق سكنية مدنية تعرضت للقصف، وأن العمل جارٍ لجمع معلومات عن القتلى والجرحى.

ولفت إلى أن الهجمات تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي وجميع المنظمات متعددة الأطراف إلى “إدانة الولايات المتحدة التي تنتهك بصورة واضحة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وذكر أن الولايات المتحدة تشن هجمات بدافع “جشعها” للموارد الاستراتيجية لفنزويلا، وأن هذه الهجمات التي تُشن بذريعة “تهريب المخدرات”، تهدف إلى “فرض تغيير الحكومة في فنزويلا وإجبارها على الخضوع لمخططات الإمبريالية الأمريكية”.

وأضاف: “وفقا لدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية، وقانون حالة الطوارئ، وقانون الأمن القومي، فإننا نؤيد تماما قرار إعلان حالة الطوارئ الخارجية في جميع أنحاء البلاد”.

وأكد أن الشعب والجيش والشرطة سيتعاونون “لاستخدام جميع أنظمة الأسلحة المتاحة للدفاع الشامل”.

وفي وقت سابق السبت، شهدت كاراكاس ومدن فنزويلية أخرى انفجارات، تزامنا مع تحليق منخفض لطائرات حربية.

ونقل إعلام أمريكي عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الأخير أمر بضرب بعض الأهداف في فنزويلا بما فيها منشآت عسكرية.

ولاحقا أعلن ترامب أن بلاده شنت عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى خارج البلاد.

كما أكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز السبت أنها لا تعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو، مطالبة الولايات المتحدة بتقديم “دليل على أنّ مادورو على قيد الحياة”، عقب الهجوم الأميركي الذي شُنّ ليلا على فنزويلا.

وقالت رودريغيز في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: “في ظل هذا الهجوم الوحشي، لا نعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس. نطالب حكومة الرئيس دونالد ترامب بتقديم دليل على أنهما على قيد الحياة”.

وكالات