أخبار اليمن : رئاسة النواب تدعو إلى توحيد الصف الوطني

رئاسة النواب تدعو إلى توحيد الصف الوطنيجددّت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، الدعوة إلى توحيد الصف الوطني للتصدي لكافة المخططات التآمرية التي تستهدف وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره.

وناقشت الهيئة في اجتماعها، التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات اليمنية المحتلة على ضوء التصعيد الأخير وتداعياته على أمن واستقرار، ووحدة وسيادة البلاد.

وأهابت بالجميع رفع مستوى الوعي واليقظة والحذر للحفاظ على مكتسبات الشعب اليمني ووحدته الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي وتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين باليمن أرضًا وإنسانًا.

ودعت الهيئة، الأحرار والعقلاء في المحافظات اليمنية المحتلة إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض التدخل الخارجي في شؤون اليمن الداخلية.

واوصل الاجتماع، مناقشته لمضمون رسالة الحكومة الموجهة لرئيس مجلس النواب بشأن تمديد العمل بالقانون رقم "٢" لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

واستمع الاجتماع إلى ملاحظات أعضاء المجلس بشأن مضمون رسالة الحكومة وتقرير وزير المالية المرفق بها.

وأكد الاجتماع، أهمية الوقوف أمام ما التزمت بتنفيذه حكومة التغيير والبناء من توصيات المجلس على برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة المجلس.

وشدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم، على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة على مدى الالتزام بالأسعار، خاصة ما يتعلق بأسعار الأدوية والمواد الغذائية وأسعار اللحوم وبما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار.

كما استمع المجتمعون إلى ملاحظات أعضاء المجلس بذات الموضوع، حاثين الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ تلك التوصيات.

وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب، على تكامل المسؤولية بين السلطات الدستورية، لافتاً إلى أهمية تحديد أولويات المرحلة القادمة ومواجهة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والتي تتطلب تكاتف الجهود الوطنية المخلصة لمواجهتها بكافة الوسائل والسبل المتاحة والممكنة.

وبعد النقاش، أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، استكمال النقاش بحضور الجانب الحكومي المختص.