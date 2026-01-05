71388 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، إلى 71 ألفاً و388 شهيداً، و171 ألفاً و269 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان اليوم، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان و5 مصابين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025 إلى 422، وإجمالي الإصابات إلى 1189، في حين جرى انتشال 684 جثمانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 71388 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.